В конкурсе «Учитель года Кубани» победила жительница Славянского района

СЕГОДНЯ 18:28 2019-02-08T18:28:08+03:00

Фото с сайта министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

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В конкурсе « Учитель года Кубани» победительницей стала преподавательница из Славянского района Галина Мирная.

За звание лучшего педагога боролись 44 человека. Из них в финал прошли всего 6.

В рамках конкурса учителя проходили заочные испытания, демонстрировали свои умения в проведении открытых уроков, представляли авторские разработки образовательного проекта, проводили педагогический совет.

Призерами стали педагоги Ольга Долгая из Павловского района и Маргарита Карпенко из Успенского района, лауреатами — Николай Мартынов из Геленджика, Виктория Шмаргун из Ленинградского района и Павел Николаенко из Туапсинского района.

Торжественная церемония награждения прошла 8 февраля в краевой столице. Финалистам вручили дипломы подарочек сертификаты и премии региональной организации профсоюза, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс- службе министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.

Победительница «Учитель года Кубани» Галина Мирная поедет на всероссийский конкурс «Учитель года - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU