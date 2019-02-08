Краснодарские креативщики представят Кубань на фестивале в Каннах

СЕГОДНЯ 18:37 2019-02-08T18:37:27+03:00

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Краснодарское креативное агентство Ruport победило во всероссийском отборочном туре международного конкурса Young Lions 2019. Копирайтер Ксения Канцурова и дизайнер Александр Милюнас представили работу, которая стала лучшей в категории Design.

- В этом году в российском отборочном конкурсе Young Lions участвовали почти 150 комманд. Они представляли работы в шести номинациях. Организаторы конкурса поставили задачу - сделать работу для организации FOND, которая помогает найти перспективные инициативы среди молодых специалистов креативной индустрии. Сроки выполнения задания ограничили одними сутками, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в агентстве Ruport.

Теперь молодые креативщики отправятся на самый престижный в мире фестиваль рекламы «Каннские львы» и будут бороться за награду в номинации Young Lions Design.

ИСТОЧНИК KP.RU