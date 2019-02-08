2019-02-08T19:00:01+03:00
Общество

На строительство Детской краевой больницы в Краснодаре выделили почти 3,8 млрд рублей

Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ
Татьяна СМИРНОВА
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На строительство Детской краевой больницы в Краснодаре выделили почти 3,8 млрд рублейНа строительство Детской краевой больницы в Краснодаре выделили почти 3,8 млрд рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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8 февраля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий на строительство и ремонт объектов здравоохранения в стране.

В связи с этим из федерального бюджета Краснодарскому краю выделят почти 3,8 млрд рублей.

- Эти средства город направит на строительство Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Его площадь составит 39,65 тысяч квадратных метров. В текущем году край получит 682 млн 200 тыс. рублей, в 2020 - 1 млрд 920 млн 291 тыс. рублей, в 2021 - 1 млрд 175 млн 400 тыс. рублей, - об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Всего в 2019-2021 году на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения, расположенных в 45 субъектах страны, предусмотрено 70, 71 млрд рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что детские поликлиники Кубани получат около 300 единиц медоборудования: УЗИ-аппараты, техника для офтальмологических кабинетов, гемоанализаторы и тренажеры для реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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