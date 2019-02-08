2019-02-08T19:19:21+03:00
Звезды

Краснодарский музей им. Фелицына ждет гостей

Здесь открыли новую выставочную площадку
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Сегодня 8 февраля в краснодарском музее-заповеднике Фелицына открылась новая выставочная площадка. В учреждении начала работу художественная галерея. Помимо этого, музей-заповедник получил сразу два подарка в фонд будущих выставок живописи.

- Музею была подарена картина заслуженного художника России Василия Монастырного, переданная его вдовой Ириной Седовой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе учреждения культуры.

Вторым подарком стала работа 9-летней Анастасии Скобельцыной, завоевавшей Гран-при международного конкурса детского рисунка «Мирные города». Юная художница учится в детской художественной школе имени В. А. Пташинского на подготовительном отделении.

Добавим, выставка картин Василия Монастырного открыта до 17 марта. В ближайших планах музея – экспозиция работ народного художника России Виталия Коробейникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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