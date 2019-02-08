В Краснодаре вновь активизировались мошенники

СЕГОДНЯ 19:36 2019-02-08T19:36:03+03:00

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В Краснодаре ряд юридических компаний предлагает молодым семьям, в том числе, не имеющим на то оснований, помочь с получением выплат, предусмотренных программой «Обеспечение жильём молодых семей». Причем, по заверениям мошенников, получить деньги возможно уже в 2019 году.

- На самом деле, такие компании подготавливают ряд шаблонных документов для подачи в государственные и муниципальные органы исполнительной власти с просьбой включения семьи в состав участников программы и выплаты субсидии. За эту услугу требуют от 20 до 30 тысяч рублей. При этом, реальной возможности повлиять на возможность участия той или иной семьи в программе, такие фирмы не имеют, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что в программе могут участвовать только молодые семьи. Для этого они обязаны предоставить полный пакет документов. Первоочередное право на субсидии — у многодетных семьей и тех, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до 2005 г.

Консультацию по участию в программе можно получить по телефону 8 (861) 2557103.

ИСТОЧНИК KP.RU