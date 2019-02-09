На борту самолета Москва – Сочи умер пассажир

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-09T09:08:33+03:00

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В пятницу, 8 февраля, при перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир 1962 года рождения.

- По предварительным данным, мужчине во время полета стало плохо. Он потерял сознание и перестал реагировать на раздражители. Предпринятые на борту самолета авиакомпании «Россия» реанимационные действия оказались безрезультатны. Воздушное судно село в Сочи около 18:00. В аэропорт прибыла реанимационная бригада, но медикам не удалось спасти пассажира, он скончался от астматического приступа, - уточнили в экстренных службах Краснодарского края.

- По факту смерти начали проверку, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU