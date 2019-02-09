2019-02-09T09:36:29+03:00
Общество

Краснодарская пятиэтажка получила статус дома образцового содержания

Она находится в поселке Лорис
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани появился второй многоквартирный дом образцового содержания. Этот почетный статус получила пятиэтажка в поселке Лорис Краснодара. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Дом находится по улице Рязанской, и построен он был в 1974 году. В нем имеются все условия для комфортного проживания – детская площадка, спортплощадка. Регулярно проводится косметический ремонт, облагораживается прилегающая территория.

- В ТСЖ «Лорис» входят шестнадцать домов. В двенадцати из них капитально отремонтировали крыши и инженерные системы на общую сумму 45 миллионов рублей. Он выполнялся за счет средств собственников при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также краевого и местного бюджетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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