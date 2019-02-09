2019-02-09T11:05:26+03:00
Общество

Власти Кубани предложили увеличить время продажи алкоголя

Законопроект 8 февраля обсудили депутаты Законодательного собрания края
Александра ПОДУШКО
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Власти Кубани предложили увеличить время продажи алкоголяВласти Кубани предложили увеличить время продажи алкоголяФото: Влад КОМЯКОВ
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- Власти Кубани предложили увеличить время продажи алкоголя. Сейчас в крае его можно реализовывать с 11:00 до 22:00. Теперь предлагают изменить время и продавать спиртное с 8:00 до 23:00. Депутаты считают, что это позволит вывести из оборота нелегальную продукцию, а также увеличить рост поступлений от налогов и акцизов и поддержать производителей вина в регионе, - рассказал на своей странице в инстаграм зампредседателя ЗСК Сергей Алтухов.

Депутат показал статистику краевого МВД, связанную с незаконным оборотом алкоголя. Объем изъятой незаконной продукции в прошлом году составил 1 миллион 153 тысячи литров.

Есть и другие данные, по которым один россиянин стал выпивать на 3,5 литра меньше, чем десять лет назад. Это касается только легального алкоголя, если учесть другую продукцию, то данные будут отличаться.

Он отметил, что эта статистика касается только легального алкоголя. То есть, если учесть нелегальный алкоголь, данные будут отличаться.

Также инициативу просит поддержать Ассоциация кубанских производителей вина. По их мнению, вытеснение контрафакта в пользу качественной продукции – это имиджевая составляющая нашего региона. Алтухов уточнил, что нынешнее ограничение продажи алкоголя имеет положительные стороны.

На совещании было сказано и о том, ограничение потребления алкоголя положительно влияет на здоровье населения.

Напомним, ограниченное время продажи алкоголя в Краснодарском крае установили в декабре 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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