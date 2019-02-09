2019-02-09T10:18:13+03:00
Происшествия

Пропавший в Армавире директор медицинского центра сам вернулся домой спустя два месяца

Мужчина не захотел объяснять, по какой причине отсутствовал и где находился все это время
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службs ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: пресс-службs ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Руководитель лечебно-диагностического центра «Здоровье-2000» Баграт Дохоян, который пропал два месяца назад, вернулся домой.

Напомним, мужчина ушел из дома на улице Туапсинской, 450 17 ноября, о его местонахождении ничего не было известно. Следователи начали проверку. Она продолжалась почти 2 месяца. А на новогодние праздники пропавший сам вернулся домой - живой и здоровый.

Баграт Дохоян не захотел объяснять, по какой причине отсутствовал все это время. Он рассказал, что противоправных действий в его отношении не было.

- Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О самом мужчине известно немного. Баграт Дохоян - врач-уролог. В Армавир он приехал работать после окончания Государственной медицинской академии. В 2000 году открыл свой лечебно-диагностический центр «Здоровье-2000», которым руководит до сих пор.

Своим коллегам о предстоящих планах Баграт Дохоян не рассказывал, потому остается лишь гадать, что с ним произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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