2019-02-09T11:49:32+03:00
Спорт

В Краснодаре волейболистки «Динамо» обыграли соперниц из «Сахалина»

Итог встречи команд - 3:0
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо Краснодар»Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо Краснодар»
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В краевой столице 8 февраля прошел матч 16-го тура женского чемпионата России по волейболу. Итог встречи команд из Краснодара и Южно-Сахалинска - 3:0 в пользу «Динамо», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

В первом сете со счетом 0:3 вела команда «Сахалин», но перед выходом на перерыв на табло было уже 25:16 в пользу хозяек встречи.

Вторая партия для сахалинок получилась намного удачнее. Они захватили преимущество в пять очков и довели его до самого финиша. Но в конце сета благодаря выходу на подачу Анны Матиенко краснодарский клуб набирал шесть очков и выиграл - 26:24.

Финальная партия прошла в равной борьбе. Поражение «Сахалина» уже оказалось немининуемо. И с четырехочковым преимуществом крсанодарки одержали победу - 25:21.

Следующий матч наша команда сыграет на выезде против клуба «Ленинградка» в Санкт-Петербурге 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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