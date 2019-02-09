В сквере 80-летия Краснодарского края установят две дог-станции

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-09T12:19:04+03:00

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Две дог-станции установят в сквере 80-летия Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне кубанской столицы. Их будут использовать хозяева домашних животных для поддержания чистоты в новой зеленой зоне.

- Их установят в выходные дни 9-10 февраля. Находится дог-станции будут по обеим сторонам сквера: в начале улицы Рождественская Набережная, возле дома № 4, а также на пересечении улиц Рождественская Набережная и Бульвар Платановый, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дог-станция - это специализированный ящик на металлической опоре. Из его «окошка» легко можно достать полиэтиленовый пакет для уборки за домашними питомцами.

Напомним, сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 8 февраля в Сочи появилась новая аллея гинкго билоба и кипарисов. Ее высадили участники второго образовательного форума, который проходит на курорте «Имеретинский».

ИСТОЧНИК KP.RU