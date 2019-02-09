СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-09T13:06:08+03:00

В Новороссийске чиновник ввел в эксплуатацию дом, в котором нет горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате были нарушены права и законные интересы 79 жильцов

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица администрации. Он обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Было установлено, что в 2017 году на территории города-героя с нарушениями построили многоэтажку, для возведения которой привлекались деньги граждан.

Из-за бездействия уполномоченных должностных лиц администрации дом был введен в эксплуатацию. При этом документов, подтверждающих его соответствие техническим условиям по электроснабжению и теплоснабжению, не было.

- Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 79 граждан, которые проживают в это многоэтажке. Так как в их квартирах полностью отсутствует горячая вода, а отопление не соответствует нормативным требованиям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направлены прокуратурой города в следственный орган. Отдел СКР по краю в отношении чиновника возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются иные обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU