В Новороссийске чиновник ввел в эксплуатацию дом, в котором нет горячей воды
В Новороссийске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица администрации. Он обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Было установлено, что в 2017 году на территории города-героя с нарушениями построили многоэтажку, для возведения которой привлекались деньги граждан.
Из-за бездействия уполномоченных должностных лиц администрации дом был введен в эксплуатацию. При этом документов, подтверждающих его соответствие техническим условиям по электроснабжению и теплоснабжению, не было.
- Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 79 граждан, которые проживают в это многоэтажке. Так как в их квартирах полностью отсутствует горячая вода, а отопление не соответствует нормативным требованиям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Материалы проверки направлены прокуратурой города в следственный орган. Отдел СКР по краю в отношении чиновника возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются иные обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU