В Сочи в феврале пройдет третий Международный гастрономический фестиваль

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-09T14:11:53+03:00

С 28 февраля по 2 марта лучшие рестораторы, шеф-повара мира проведут ужины и мастер-классы

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Всего до конца месяца в крае пройдет более 15 различных мероприятий - гастрономические праздники, фестивали искусств, концерты, выставки.

В субботу, 9 февраля, под Новороссийском в селе Федотовка пройдет праздник «Гастрономическая коллаборация вкуса».

- На следующей неделе с 14 февраля стартуют XII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета и Российский инвестиционный форум, - рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

- В конце этого месяца в Сочи на Красной Поляне пройдет третий Международный гастрономический фестиваль IKRA. С 28 февраля по 2 марта ужины и мастер-классы представят лучшие рестораторы, шеф-повара мира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Событийный и деловой туризм – одно из приоритетных направлений развития туризма на Кубани, а Краснодар и Сочи – его центры на Юге России. В Анапе, Геленджике и Туапсинском районе это направление активно набирает обороты.

ИСТОЧНИК KP.RU