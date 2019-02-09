В Геленджике на набережной заменят 3 тысячи ламп

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-09T14:37:16+03:00

Эти работы специалисты планируют завершить в течение двух недель

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- В Геленджике 3 тысячи старых натриевых ламп заменят на энергосберегающие светодиодные. Эти работы энергетики планируют завершить в течение двух недель, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Новые лампы имеют ряд преимуществ: это высокая светоотдача, большой срок службы, а также они потребляют в три раза меньше электроэнергии, что позволит сэкономить бюджетные деньги.

После замены ламп на геленджикской набережной, к работе преступят на улицах, ведущих к морю: Ленина, Садовая, Морская, Горького и Островского.

Куда денут старые осветительные приборы, в мэрии города пока не сообщили.

Напомним, сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в сквере 80-летия Краснодарского края установят две дог-станции. Хозяева домашних животных смогут пользоваться бесплатными пакетами, чтобы убирать за своими питомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU