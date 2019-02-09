В Туапсе задержали 32-летнего мужчину с пакетиком наркотиков

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-09T15:11:58+03:00

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В Туапсе на одной из улиц города задержали 32-летнего местного жителя. Его заподозрили в употреблении наркотиков. Когда мужчина заметил правоохранителей, он попытался избавиться от пакетика с подозрительным веществом, незаметно выбросив его в сторону.

Оперативники нашли полимерный сверток порошком светлого цвета. Его отправили на экспертизу, которая установила, что содержимое пакетика - N-метилэфедроном, общей массой более 1 грамма.

В отделе полиции задержанный пояснил, что наркотик купил в Интернете для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчина может провести в тюрьме около десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU