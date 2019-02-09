Глава Краснодара Евгений Первышов провел личный прием граждан
Глава Краснодара Евгений Первышов провел личный прием граждан. Четверо местных жителей пришли за содействием в решении личных и общественно значимых вопросов.
Евгений Первышов дал поручение помочь пожилой жительнице Комсомольского микрорайона Полине Лысенко. Ей помогут в оформлении недвижимости, которую она планирует приобрести.
Также на встрече обсудили, как можно помочь собственникам квартир недостроенного жилого дома в Прикубанском округе.
Глава города разобрал каждую ситуацию и пояснил гражданам, какие меры можно предпринять для решения проблем.
- Евгений Первышов проводит приём ежемесячно по адресу: улица Красноармейская, 53. Предварительная запись ведется по телефону 253-94-42, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU