2019-02-09T16:21:14+03:00
Общество

Глава Краснодара Евгений Первышов провел личный прием граждан

В это раз к нему записались четверо жителей краевой столицы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Глава Краснодара Евгений Первышов провел личный прием граждан. Четверо местных жителей пришли за содействием в решении личных и общественно значимых вопросов.

Евгений Первышов дал поручение помочь пожилой жительнице Комсомольского микрорайона Полине Лысенко. Ей помогут в оформлении недвижимости, которую она планирует приобрести.

Также на встрече обсудили, как можно помочь собственникам квартир недостроенного жилого дома в Прикубанском округе.

Глава города разобрал каждую ситуацию и пояснил гражданам, какие меры можно предпринять для решения проблем.

- Евгений Первышов проводит приём ежемесячно по адресу: улица Красноармейская, 53. Предварительная запись ведется по телефону 253-94-42, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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