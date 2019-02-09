СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-09T15:40:41+03:00

В Сочи в районе Ареда «Газель» застряла под мостом Фото: архив "КП"

Несколько труб зацепились за мост и продырявили дно прицепа автомобиля [Видео]

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В пятницу в Сочи, 8 февраля, «Газель», груженная металлическими трубами, застряла под железнодорожным мостом на въезде в микрорайон Ареда. Трубы пробили дно кузова и уперлись в асфальт. Видео этого происшествия появилось в социальных сетях.

На трассе образовалась пробка. Устранять последствия аварии помогали дорожные рабочие.

Этот мост с его особенностями хорошо известен сочинским автомобилистам. Он буквально нависает над проезжей частью. Но все же находятся граждане, которые на большегрузах пытаются проехать под мостом.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 8 февраля в Центральном районе Сочи недалёко от съезда на улицу Пластуновскую произошло ДТП. Водитель «Четверки» на большой скорости врезался в разделительное металлическое ограждение.

Он получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.

В Сочи "Газель" застряла под мостом.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU