В Сочи в районе Ареда «Газель» застряла под мостом
В пятницу в Сочи, 8 февраля, «Газель», груженная металлическими трубами, застряла под железнодорожным мостом на въезде в микрорайон Ареда. Трубы пробили дно кузова и уперлись в асфальт. Видео этого происшествия появилось в социальных сетях.
На трассе образовалась пробка. Устранять последствия аварии помогали дорожные рабочие.
Этот мост с его особенностями хорошо известен сочинским автомобилистам. Он буквально нависает над проезжей частью. Но все же находятся граждане, которые на большегрузах пытаются проехать под мостом.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 8 февраля в Центральном районе Сочи недалёко от съезда на улицу Пластуновскую произошло ДТП. Водитель «Четверки» на большой скорости врезался в разделительное металлическое ограждение.
Он получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.
В Сочи "Газель" застряла под мостом.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU