2019-02-09T15:53:59+03:00
Общество

В Сочи на инвестфоруме будут работать около 300 волонтеров

В прошлом году в этом мероприятии участвовали 250 добровольцев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи около 300 волонтеров из двух вузов города-курорта будут участвовать в инвестфоруме, который пройдет 14-15 февраля.

- 100 человек с первого по четвертый курсы из РУДН (Российский университет дружбы народов) будут участвовать в РИФ-2019. Они помогут в таких функциях как транспорт, аккредитация, формирование и выдача портфелей и на забеге во время спортивной программы. Также привлекут 200 студентов-волонтеров СГУ (Сочинский государственный университет), - сообщила руководитель волонтерского движения Сочинского филиала Российского университета Дружбы народов Юлия Ковалишина.

Почти у всех добровольцев есть опыт участия в других мероприятиях.

В прошлом году в Российском инвестиционном форуме участвовали 250 волонтеров, - рассказали в Центре развития волонтерства города Сочи.

Напомним, на РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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