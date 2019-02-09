В Ейске столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-09T17:30:43+03:00

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В Ейске днем 8 февраля на пересечении улиц Гоголя и Первомайской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW проехала на красный сигнал светофора. На перекрестке в иномарку врезалась в Lada Vesta.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки, среди которых был несовершеннолетний. Его госпитализировали в районную больницу, - сообщили ОГИБДД России по Ейскому району.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 7 февраля в Тихорецком районе на 29-м километре трассы М29 «Кавказ» произошло ДТП. 39-летний мужчина - водитель автомобиля Kia Spectra - нарушил ПДД и вылетел на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с фурой.

В аварии водитель легкового автомобиля получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU