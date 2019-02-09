В Краснодаре водитель Mercedes-Benz влетел в фуру и погиб

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-09T17:37:13+03:00

Большегруз от удара слетел в кювет [Фото, Видео]

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В Краснодаре февраля около 13:30 на 13-м километре Ростовского шоссе произошла авария.

Фото: ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz находился 19-летний водитель. Он выехал на полосу встречного движения, где влетел в большегруз, который от удара слетел в кювет

Фото: ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару

- В результате аварии от полученных травм погиб водитель иномарки, 38-летний мужчина, который управлял фурой, не пострадал, - рассказала инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае в Абинском районе 7 февраля около 19:00 на 81-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский произошла авария.

28-летний водитель Fiat Ducato выбрал небезопасную скорость и врезался в двигавшийся в попутном направлении КамАЗ с цистерной. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель иномарки.

ДТП с грузовиком на Ростовском шоссе.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU