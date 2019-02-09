В Краснодаре водитель Mercedes-Benz влетел в фуру и погиб
В Краснодаре февраля около 13:30 на 13-м километре Ростовского шоссе произошла авария.
Фото: ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару
По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz находился 19-летний водитель. Он выехал на полосу встречного движения, где влетел в большегруз, который от удара слетел в кювет
Фото: ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару
- В результате аварии от полученных травм погиб водитель иномарки, 38-летний мужчина, который управлял фурой, не пострадал, - рассказала инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Краснодарском крае в Абинском районе 7 февраля около 19:00 на 81-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский произошла авария.
28-летний водитель Fiat Ducato выбрал небезопасную скорость и врезался в двигавшийся в попутном направлении КамАЗ с цистерной. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель иномарки.
ДТП с грузовиком на Ростовском шоссе.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU