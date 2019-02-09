СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-09T18:20:27+03:00

Владимир Путин встретился с Сооронбаем Жээнбековым в Сочи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков

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9 февраля в Сочи Владимир Путин встретился президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также региональные темы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- В рамках встречи они обсудили предстоящий визит Владимира Путина в Бишкек, - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко.

С декабря прошлого года это будет уже четвертая их встреча. Они обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, а также различные спорные вопросы.

Предыдущие переговоры между двумя президентами состоялись 29 декабря. Они шли около трех с половиной часов. Главы стран обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU