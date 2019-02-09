2019-02-09T19:10:23+03:00
Спорт

В Краснодарском крае стартовали соревнования «Лыжня Кубани»

Они проходят в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае стартовали соревнования «Лыжня Кубани». Открыл мероприятие министр спорта региона Андрей Марков.

Соревнования проходят в Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Около 300 начинающих и опытных лыжников принимают в них участие. Это спортсмены детско-юношеских школ края.

Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

За наградами приехали и ребята из Краснодара, Армавира и других муниципальных образований Кубани.

- Гонки в рамках «Лыжни России» сегодня проходят по всей стране и, в том числе, в Краснодарском крае. Место проведения выбрано не случайно. Пять лет назад именно здесь проходили Зимние Олимпийские игры, - отметил глава спортивного ведомства. –

Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

- Андрей Марков не только открыл мероприятие, но и сам встал на лыжню, пробежав дистанцию 5000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, представители Кубани завоевали «бронзу» на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования начались 7 февраля в Германии.

Павел Кулижников и Руслан Мурашов, которые представляют Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта Сочи, а также уроженец Барнаула Виктор Муштаков завоевали «бронзу» в командном спринте. Их время -1 минута 20,102 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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