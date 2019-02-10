2019-02-10T08:20:58+03:00
Происшествия

Спустя 7 лет в Новороссийске нашли насильника над девушкой в новогоднюю ночь

Им оказался житель Санкт-Петербурга без криминального прошлого
Ева Мур@kp_kuban
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Насильника вновь привезли в НовороссийскНасильника вновь привезли в Новороссийск
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Преступление датировано 1 января 2012 года. Молодая девушка возвращалась домой от гостей после празднования Нового года, когда с предложением познакомиться к ней подошел мужчина.

- По словам потерпевшей, она объяснила ему, что знакомиться не намерена, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Тогда он повалил ее на землю и изнасиловал.

Кроме того, он забрал у своей жертвы мобильный телефон и скрылся.

Девушка обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело сразу по трем статьям: насильственные действия сексуального характера, изнасилование и грабеж. Преступника объявили в федеральный розыск.

И только спустя семь лет поймать его удалось. 36-летнего жителя Санкт-Петербурга уже доставили для следственных действий в Новороссийск. На момент совершения преступления ему было 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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