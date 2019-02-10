В Армавире рецидивист проломил голову жениху своей сестры

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-10T09:06:22+03:00

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Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ Армавира. К сожителю своей сестры пришел неоднократно судимый 48-летний житель города.

По версии следствия, брата в гостях щедро потчевали спиртным. Но вечер перестал быть томным, когда гражданский супруг хозяйки дома начал делать ей замечания.

Брат не стерпел такого отношения к родственнице и резко одернул обидчика. Но слово за слово и перепалка быстро переросла в настоящий конфликт.

- 48-летний гражданин, брат хозяйки, схватил со стола металлический молоток, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - И несколько раз ударил мужчину по голове.

У потерпевшего армавирца серьезные травмы, среди которых - открытая черепно-мозговая. Он находится в больнице. А защитнику своей сестры грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU