2019-02-10T09:54:02+03:00
Спорт

Кубанский конькобежец завоевал золото чемпионата мира в Германии

Руслан Мурашов стал первым в забеге на 500 метров
Евгения ОСТРАЯ
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Руслан Мурашов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяРуслан Мурашов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Соревнования на звание Чемпиона мира среди конькобежцев проходили в немецком городе Инцелл. Сборную России представляли два спортсмена - выпускники центра спортнивной подготовки в Сочи - Руслан Мурашов и Павел Кулижников.

Руслан Мурашов вышел на дистанцию в 500 метров и показал на ней результат в 34,22 секунды. Это время не смог превзойти его соперник из Норвегии Ховард Холмефьорд Лоренцен. Он в итоге стал вторым в этом забеге.

"Бронзу" чемпионата мира тоже завоевал россиянин Виктор Муштаков.

А вот у лидера российской команды Павла Кулижникова лишь седьмой результат. Из-за ошибки при входе в поворот он не смог побороться за медали.

К слову, раньше дистанция в 500 метров поддалась впервые именно Павлу Кулижникову. Конькобежец из Краснодарского края стал вторым, кто взял эту престижную гонку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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