Кубанский конькобежец завоевал золото чемпионата мира в Германии
Соревнования на звание Чемпиона мира среди конькобежцев проходили в немецком городе Инцелл. Сборную России представляли два спортсмена - выпускники центра спортнивной подготовки в Сочи - Руслан Мурашов и Павел Кулижников.
Руслан Мурашов вышел на дистанцию в 500 метров и показал на ней результат в 34,22 секунды. Это время не смог превзойти его соперник из Норвегии Ховард Холмефьорд Лоренцен. Он в итоге стал вторым в этом забеге.
"Бронзу" чемпионата мира тоже завоевал россиянин Виктор Муштаков.
А вот у лидера российской команды Павла Кулижникова лишь седьмой результат. Из-за ошибки при входе в поворот он не смог побороться за медали.
К слову, раньше дистанция в 500 метров поддалась впервые именно Павлу Кулижникову. Конькобежец из Краснодарского края стал вторым, кто взял эту престижную гонку.
ИСТОЧНИК KP.RU