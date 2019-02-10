2019-02-10T10:54:26+03:00
Общество

В Туапсе привокзальную площадь оформят в едином стиле

Благоустройством решили заняться местные власти
Ева Мур@kp_kuban
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Туапсинский вокзал. Фото: wikimapia.orgТуапсинский вокзал. Фото: wikimapia.org
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Фасады торговых павильонов на привокзальной площади курортного города находятся в неприглядном виде. К такому выводу пришли местные власти после очередного рейда по Туапсе.

- Это разномастное наследие 90-х, - цитируют слова мэра города в пресс-службе администрации Туапсе.

Решено, что в ближайшее время дизайнеры займутся озеленением площади. В мэрии требуют оригинальности в подходах к оформлению.

Ожидается, что все магазины, располагающиеся вблизи старейшего вокзала Краснодарского края, будут приведенфы к единому архитектурному стилю. Документы такой масштабной перепланировки уже готовы.

Кроме того, аналогичная перестройка торговых павильонов ждет и городские пляжи. Надо сказать, что такая практика давно применяется в других курортных городах Краснодарского края. Таких как Сочи, Анапа, Геленджик. Теперь, судя по всему, настала очередь Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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