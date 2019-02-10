2019-02-10T13:51:03+03:00
Общество

В Анапе из-за ремонта закрыли часть набережной

Строительные материалы уже завезены
Ева Мур@kp_kuban
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На набережной уже идут работы. Фото: пресс-служба администрации АнапыНа набережной уже идут работы. Фото: пресс-служба администрации Анапы
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В Анапе решили укрепить пешеходную часть набережной. Строительные работы уже начаты. Именно по этой причине часть достопримечательности курортного города пока закрыта для пеших прогулок.

Причина масштабных ремонтных работ стали проливные дожди, из-за которых просел грунт и сдвинулась плитка.

- Работы завершатся к концу февраля, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Анапы.

Ранее стало известно, что за привокзальную площадь в Туапсе возьмутся дизайнеры. Дело в том, что сейчас курортный город оформлен не в едином архитектурном стиле. И это беспокоит местные власти.

Документы на масштабные изменения уже готовы, осталось только приступить к работам. Ожидается, что торговые павильоны будут приведены к единообразию. Такие же перемены ждут и ряды на городском пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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