Геологи установят причину разлома земли во дворе жилого комплекса в Крымске

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-10T15:10:04+03:00

Опасности для жильцов нет

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 6 февраля. Жители нового микрорайона "Надежда" в Крымске заметили трещину в земле. Из нее, по словам очевидцев вырывались комья грязи.

- Какие-то хлопки были, но мы не придавали им значения. Думали, петарды, - сообщают жители домов. - А потом появился специфический запах.

Действительно, прибывшие на место геологи констатировали, что пахнет сероводородом и керосином. Почву направили на исследование.

Кроме этого, специалисты прошлись по домам и сделали вывод - опасности для жильцов домов нет.

Они предположили, что разлом в земле может быть выходом скопившегося под землей газа. Происходит это, скорее всего, из-за дождей и тепла, а еще из-за неправильно обустроенной дренажной системы в микрорайоне.

Следующим этапом геологи планируют обследовать фундамент зданий. Для этого будет применяться специальная техника.

Напомним, микрорайон "Надежда" построили сразу после наводнения в Крымске в 2012 году. Тогда в новенькие типовые девятиэтажки заселили пострадавшие от потопа семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU