Новогодняя иллюминация в парке «Краснодар» скоро потухнет

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-10T15:51:16+03:00

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Новогодняя иллюминация излюбленного места отдыха горожан - парка "Краснодар" - потухнет 18 февраля. Для фотосессий на фоне волшебного светящегося убранства у краснодарцев и гостей кубанской столицы осталось совсем немного времени.

На смену зимнему убранству парка придет весеннее. Ожидается, что совсем скоро здесь зацветет сакура. Уже сейчас в парке высадили и 120 луковиц первоцветов, о чем предупредили горожан.

- Будьте осторожны, не повредите всходы, - сообщили на официальной странице стадиона.

Напомним, в Анапе из-за ремонта временно закрыли часть набережной. Там идет ремонт плитки, которая сдвинулась из-за просадки грунта. А в Туапсе планируют полностью поменять стиль привокзальной площади. А вернее, уйти от привычного нагромождения построек, придав им архитектурную ценность.

ИСТОЧНИК KP.RU