Судья, который сбил 18-летнюю спортсменку на «зебре», не возместил ущерб
Резонансное ДТП уже лишило должности Арсена Крикорова - судью Краснодарского военного гарнизонного суда. Сразу после того, как в СМИ начали активно демонстрировать видео, где он пытается уладить происшествие со своим участием, Крикоров подал в отставку. На прошлой неделе, 4 февраля, Высшая квалификационная коллегия судей должна была рассмотреть его заявление о добровольной отставке. Судя по тому, что на сайте суда дел с участием Арсена Крикорова не назначается, заявление было удовлетворено.
Кроме того, в прокуратуре Краснодарского края "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили, что материалы дела по двум административным статья - оставление места ДТП и наезд на пешехода - направлены в генеральное ведомство.
- Генеральная прокуратура будет инициировать лишение судьи в отставке статуса неприкосновенности, - пояснил "КП" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.
Но мама пострадавшей от наезда судьи Виктории Зверевой считает, что решение вопроса о наказании Арсена Крикорова слишком затянулось.
- Он ничего не возместил и через год может снова восстановиться в должности, - заявила она журналистам.
ИСТОЧНИК KP.RU