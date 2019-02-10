2019-02-10T16:31:24+03:00
Общество

Судья, который сбил 18-летнюю спортсменку на «зебре», не возместил ущерб

Мама девушки боится, что дело "замнут"
Евгения ОСТРАЯ
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Арсен Крикоров не отрицал, что именно он наехал на пешехода. Фото: скриншот видеоАрсен Крикоров не отрицал, что именно он наехал на пешехода. Фото: скриншот видео
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Резонансное ДТП уже лишило должности Арсена Крикорова - судью Краснодарского военного гарнизонного суда. Сразу после того, как в СМИ начали активно демонстрировать видео, где он пытается уладить происшествие со своим участием, Крикоров подал в отставку. На прошлой неделе, 4 февраля, Высшая квалификационная коллегия судей должна была рассмотреть его заявление о добровольной отставке. Судя по тому, что на сайте суда дел с участием Арсена Крикорова не назначается, заявление было удовлетворено.

Кроме того, в прокуратуре Краснодарского края "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили, что материалы дела по двум административным статья - оставление места ДТП и наезд на пешехода - направлены в генеральное ведомство.

- Генеральная прокуратура будет инициировать лишение судьи в отставке статуса неприкосновенности, - пояснил "КП" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Но мама пострадавшей от наезда судьи Виктории Зверевой считает, что решение вопроса о наказании Арсена Крикорова слишком затянулось.

- Он ничего не возместил и через год может снова восстановиться в должности, - заявила она журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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