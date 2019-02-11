В Сочи произошла авария, в которой пострадал ребёнок

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-11T10:57:49+03:00

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10 февраля в центре Сочи произошла авария.

- Вечером в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, водитель Оки не выбрал безопасную дистанцию до остановившейся на светофоре машины. В результате он столкнулся с автомобилем марки Hover, а та машина от удара врезалась в KIA, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В аварии пострадали два человека - это водитель Оки и десятилетняя девочка, сидевшая в Hover. Их доставили в больницу.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 10 февраля около трех часов дня в Динском районе в станице Новотитаровской произошла авария: столкнулись иномарка и патрульный автомобиль, который ехал на вызов. Обстоятельства произошеднего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU