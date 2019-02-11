В Сочи очевидцы сняли на видео козла, гуляющего по крыше здания

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-11T11:02:47+03:00

В Сочи очевидцы сняли на видео козла, гуляющего на крыше здания Фото: скрин с видео

Комментаторы отметили, что там бывают и коровы

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Во время проезда по дороге Обход Сочи очевидец заснял то, как по крыше одноэтажного здания, расположенного рядом с туннелем, ходит белый козел.

Видео попало в социальные сети. На его кадрах видно, как животное спокойно смотрит на автомобили, которые проезжают мимо него.

Козел взобрался на крышу тоннеля в Сочи. Автор: Артем Каракоз.

Комментаторы стали гадать, как козел попал на крышу здания. Один из пользователей соцсетей отметил, что там гуляют ещё и коровы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в январе в Сочи сотрудники мусороуборочной компании обнаружили на свалке мертвых крокодила и питона. Фотографии животных попали в социальные сети. Ими заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В результате по данному факту местная межрайонная природоохранная прокуратура обещала провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU