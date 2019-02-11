В Краснодаре пройдет лекция «Афганистан: боль и память»
16 февраля в 13:00 в Краснодаре пройдёт лекция «Афганистан: боль и память».
Мероприятие проведут в историческом парке «Россия - Моя история». Оно посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
- На лекции гости и жители Краснодара встретятся с участниками боевых действий. Также на ней специалисты расскажут о причинах и целях ввода советских солдат на территорию Афганистана, о важности сохранения памяти об этих событиях. На мероприятии прозвучат стихи и песни, покажут документальный фильм, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Прийти на лекцию может любой желающий - вход свободный.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 февраля состоится основное торжественное собрание и празничный концерт в честь годовщины вывода совестких войск из Афганистана.
ИСТОЧНИК KP.RU