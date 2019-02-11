2019-02-11T10:53:22+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет лекция «Афганистан: боль и память»

Мероприятие состоится в парке «Россия - Моя история»
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре пройдет лекция «Афганистан: боль и память»В Краснодаре пройдет лекция «Афганистан: боль и память»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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16 февраля в 13:00 в Краснодаре пройдёт лекция «Афганистан: боль и память».

Мероприятие проведут в историческом парке «Россия - Моя история». Оно посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

- На лекции гости и жители Краснодара встретятся с участниками боевых действий. Также на ней специалисты расскажут о причинах и целях ввода советских солдат на территорию Афганистана, о важности сохранения памяти об этих событиях. На мероприятии прозвучат стихи и песни, покажут документальный фильм, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Прийти на лекцию может любой желающий - вход свободный.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 февраля состоится основное торжественное собрание и празничный концерт в честь годовщины вывода совестких войск из Афганистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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