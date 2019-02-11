2019-02-11T11:11:31+03:00
Общество

В Сочи в вольерах гепардов установили камеры

Кадры будут использовать для научного анализа
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи в вольерах гепардов установили камерыВ Сочи в вольерах гепардов установили камерыФото: Иван ВИСЛОВ
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В рамках проекта Smartleopard Центр природы Кавказа создал на территории Центра восстановления ледопада на Кавказе в Сочи систему видеомониторинга.

Она охватывает шесть вольеров разведения, два вольера сектора изоляции и два вольера карантинного сектора.

- Видеонаблюдение позволит получить качественное изображение животных для наблюдения за их поведением. Кадры будут использовать для научного анализа, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Центра природы Кавказа.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Абхазии убили краснокнижного леопарда ради "золотой" шкуры - на черном рынке она стоит 700 тысяч рублей. Животное попало в браконьерскую ловушку, когда его нашли, зажатая лапа почти отмерла. Леопарда хотели освободить местные жители. Они думали, что животное умерло. Но когда оно попыталось защититься, его убили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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