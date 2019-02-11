2019-02-11T09:28:01+03:00
Общество

Погода на Кубани испортится

Синоптики обещают, что начало недели будет дождливым
Татьяна СМИРНОВА
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Погода на Кубани испортитсяПогода на Кубани испортитсяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В ближайшие дни на территории Краснодарского края ожидается туман, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также местами возможно образование небольшого гололёда. Ветер будет достигать 3-9 метров в секунду, порывы - 15 метров в секунду, об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем - от +3 до +9. Местами она достигнет +14.

На территории Черноморского побережья могут выпасть осадки. Там ветер достигнет 6-14 метров в секунду, порывы - 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха достигнет 2-9 градусов, днём - 6-13.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ближайшее время геологи установят причину разлома земли во дворе жилого комплекса в Крымске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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