СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-11T09:46:48+03:00

На Кубани задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на сумму более 40 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ему грозит до шести лет лишения свободы

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В Новокубанском районе задержали подозреваемого в краже.

- В отделение полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из ее дома пропали ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку и установили круг лиц, входивших в дом пострадавшей. В результате полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 37-летний местный житель - знакомый заявительницы. В доме у мужчины изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время мужчина находится по стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU