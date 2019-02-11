На Кубани задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на сумму более 40 тысяч рублей
В Новокубанском районе задержали подозреваемого в краже.
- В отделение полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из ее дома пропали ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку и установили круг лиц, входивших в дом пострадавшей. В результате полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 37-летний местный житель - знакомый заявительницы. В доме у мужчины изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.
По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.
В настоящее время мужчина находится по стражей. Ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU