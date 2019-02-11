В Ейске пьяный мужчина угнал чужой автомобиль и врезался на нем в дерево

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-11T10:09:01+03:00

В Ейске пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался на нем в дерево Фото: Евгения ГУСЕВА

За это 24-летнего местного жителя могут посадить на пять лет

Изменить размер текста: A A

В Ейске в отношении молодого парня возбудили два уголовных дела.

- По данным правоохранителей, 24-летний местный житель угнал автомобиль марки ВАЗ-21074, который был припаркован недалёко от его дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что ранее молодого человека привлекали к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и лишали прав на полтора года.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За угон автомобиля и повторное нарушение ПДД ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU