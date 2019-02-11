В Ейске пьяный мужчина угнал чужой автомобиль и врезался на нем в дерево
В Ейске в отношении молодого парня возбудили два уголовных дела.
- По данным правоохранителей, 24-летний местный житель угнал автомобиль марки ВАЗ-21074, который был припаркован недалёко от его дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что ранее молодого человека привлекали к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и лишали прав на полтора года.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За угон автомобиля и повторное нарушение ПДД ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU