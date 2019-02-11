2019-02-11T10:09:01+03:00
Происшествия

В Ейске пьяный мужчина угнал чужой автомобиль и врезался на нем в дерево

За это 24-летнего местного жителя могут посадить на пять лет
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Ейске пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался на нем в деревоВ Ейске пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался на нем в деревоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ейске в отношении молодого парня возбудили два уголовных дела.

- По данным правоохранителей, 24-летний местный житель угнал автомобиль марки ВАЗ-21074, который был припаркован недалёко от его дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что ранее молодого человека привлекали к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и лишали прав на полтора года.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За угон автомобиля и повторное нарушение ПДД ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани экс-директор МУП похитила из бюджета более 3 миллионов рублей
В районе Геленджика из шестиметрового колодца достали женщину
Игру «Енисея» с «Ростовом» перенесли в Сочи
На Кубани задержали двух подозреваемых в мошенничестве и краже
На Кубани задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на сумму более 40 тысяч рублей
Погода на Кубани испортится
В Сочи в вольерах гепардов установили камеры
В Краснодаре пройдет лекция «Афганистан: боль и память»
В Сочи очевидцы сняли на видео козла, гуляющего по крыше здания
В Сочи произошла авария, в которой пострадал ребёнок
СК займется расследованием инцидента в ТЦ Новороссийска, где охранники травмировали школьницу
В Динском районе столкнулись иномарка и патрульный автомобиль, ехавший на вызов
Судья, который сбил 18-летнюю спортсменку на «зебре», не возместил ущерб
Новогодняя иллюминация в парке «Краснодар» скоро потухнет
Геологи установят причину разлома земли во дворе жилого комплекса в Крымске
В Анапе из-за ремонта закрыли часть набережной