СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-11T10:37:54+03:00

На Кубани задержали двух подозреваемых в мошенничестве и краже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

46-летний мужчина и 54-летняя женщина находились в федеральном розыске

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В отделение полиции поступило сообщение о месте нахождения нескольких подозреваемых, скрывающихся на территории Краснодарского края.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 54-летнюю женщину в Краснодаре и 46-летнего мужчину в Динском районе.

Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, жительница Пермского района является фигуранткой уголовного дела по факту кражи. На территории Кубани она скрывалась от органов предварительного следствия. Местные полицеские передали женщину инициаторам розыска

Вторым задержанным оказался житель Краснодара. Установлено, что ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В Динском районе он скрылся от сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время мужчина находится по стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU