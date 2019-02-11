Игру «Енисея» с «Ростовом» перенесли в Сочи

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-11T11:09:24+03:00

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Матч футбольных клубов «Енисея» и «Ростова» 18-го тура Российской премьер-лиги перенесли в Сочи. Игра состоится 1 марта на стадионе «Фишт».

Матч перенесли из-за того, что арену клуба «Енисей» в Красноярске задействуют под мероприятия Универсиады. Они пройдут в период со 2 по 12 марта.

- «Енисей» одержал победу в 17 матчах, набрал десять очков. В настоящее время он находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, - об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 8 февраля в Краснодаре прошел матч 16-ого тура женского чемпионата России по волейболу. Местная команда «Динамо» обыграли соперниц из «Сахалина». Итог встречи 3:0. В следующий раз наша команда сыграет 16 февраля в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU