В районе Геленджика из шестиметрового колодца достали женщину

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-11T11:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

9 февраля в районе Геленджика произошло чрезвычайное происшествие.

- Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что на автодороге М4 «Дон» нужна помощь женщине. На указанное место прибыли пять спасателей. Они установили, что 48-летняя жительница Анапы вышла из автомобиля в туалет и, не заметив в темноте бетонный колодец, глубина которого составляет 6 метров, упала в него - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пострадавшую достали при помощи альпинистского снаряжения и передали врачам «скорой помощи».

Когда женщину подняли на поверхность, она находилась в шоковом состоянии и жаловалась на боли в грудной клетке, рассказывают "Комсомольской правде" - Кубань" спасатели.

По предварительным данным, у пострадавшей выявили многочисленные повреждения: черепо-мозговую травму, ушибы грудкой и брюшной полостей.

ИСТОЧНИК KP.RU