2019-02-11T12:08:08+03:00
Происшествия

На Кубани экс-директор коммунального предприятия похитила из бюджета более 3 миллионов рублей

Суд взыскал со злоумышленницы причинённый государству ущерб
Татьяна СМИРНОВА
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Суд взыскал со злоумышленницы причинённый государству ущербСуд взыскал со злоумышленницы причинённый государству ущербФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Успенском районе экс-директора МУП «Ресурс», осуществляющего услуги в сфере ЖКХ, оштрафовали на 3,2 миллиона рублей.

- По данным правоохранителей, в 2015-2017 годах злоумышленница заключала с гражданами фиктивные договоры подряда и необоснованно выплачивала из бюджета предприятия арендную плату за использование личного транспорта. Таким образом, она похитила более 3,2 миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту превышения служебных полномочий и мошенничества в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. В прошлом году Успенский суд признал ее виновной. Женщине выписали штраф на 3,2 миллиона рублей, таким образом, она возместила причинённый государству ущерб.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Кропоткине директора маслозавода осудят за сокрытие средств от налоговой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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