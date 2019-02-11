2019-02-11T12:20:42+03:00
Происшествия

Под Туапсе местные жители незаконно спилили более ста дубов

Сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Под Туапсе местные жители незаконно спилили более ста дубовПод Туапсе местные жители незаконно спилили более ста дубовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Туапсинском районе правоохранители задержали трёх чёрных лесорубов.

- То, что кто-то занимается незаконной вырубкой деревьев, установили сотрудники управления экономической безопасности и Главного Управления МВД России по Кубани. По данному факту провели проверку. В результате при участии Росгвардии полицейские задержали трёх местных жителей в возрасте 27, 28 и 40 лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по факту организации заготовок древесины и их сбыте деревообрабатывающим предприятиям Апшеронского района.

По предварительным данным, в результате незаконной деятельности было уничтожено более 130 деревьев породы дуб. Сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей.

В настоящее время расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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