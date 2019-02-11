2019-02-11T12:46:02+03:00
Происшествия

Жителя Краснодара посадили за неуплату штрафа в размере пяти тысяч рублей

Мужчина проведёт за решеткой два месяца
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Краснодара посадили за неуплату штрафа в размере пяти тысяч рублейЖителя Краснодара посадили за неуплату штрафа в размере пяти тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Краснодара в течение длительного времени скрывался от правоохранителей и отказывался оплачивать штраф в размере пяти тысяч рублей, назначенный ему за совершение кражи.

- Из-за сложившейся ситуации приставы обратились в суд с просьбой о замене наказания. В результате вместо штрафа мужчине предстоит провести два месяцев в колонии строгого режима, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали квартирного вора из Казахстана. По данным правоохранителей, последней добычей злоумышленника стали золотые украшения на сумму 160 тысяч рублей.

Еще одного вора полицейские задержали на территории Новокубанского района. Он проник в дом своей знакомой и вынес из него ювелирные украшения на сумму более 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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