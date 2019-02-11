На Кубани альпинист нашел бомбу времен ВОВ

11 Февр. 13:05 2019-02-11T13:05:54+03:00

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На Кубани мужчина во время альпинисткой тренировки на труднопроходимой стороне горы Ежик в районе села Архипо-Осиповка обнаружил фугасную авиационную бомбу времен ВОВ.

- Он увидел выступающий из земли металлический фрагмент снаряда, когда спускался по скалистому склону вдоль небольшого ручья. Об этом альпинист заявил пограничникам, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

На место обнаружения бомбы выехали сотрудники поселкового отдела полиции, которые осмотрели ее и вызвали взрывотехников. До приезда специалистов, которые уничтожили снаряд, район был оцеплен казаками.

Напомним, на Кубани житель поселка Виноградного обнаружил мину времен Великой Отечественной войны. На место выехали Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Они уничтожили его накладным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU