11 Февр. 13:28 2019-02-11T13:32:05+03:00

На Кубани командир взвода ДПС обвиняется в вымогательстве денег у подчиненных Фото: Алексей ФОКИН

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В Красноармейском районе командир отдельного взвода ДПС обвиняется в получении взятки, сопряженной с вымогательством в крупном размере (п.«б, в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Было установлено, что в марте 2017 года мужчина потребовал у находящихся в его подчинении двух инспекторов предпенсионного возраста систематически передавать ему взятки. За это полицейский обещал им покровительство по службе.

Инспекторы не согласились выполнять требования руководителя. Из-за этого он устроил настоящую травлю - дополнительно нагружал подчиненных заданиями и заставлял трудиться в нерабочее время. Он сообщил мужчинам, что не позволит им выйти на пенсию по выслуге лет и создаст условия для увольнения по негативным основаниям.

- После таких заявлений потерпевшие согласились платить полицейскому взятки. На его банковские карты с марта 2017 года по июль 2018 года было переведено около 364 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

- В отношении командира взвода ДПС назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU