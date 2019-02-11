2019-02-11T13:41:15+03:00
Общество

В Краснодаре на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол»

Это обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол»В Краснодаре на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол»Фото: Евгения ХИЛЬКО
Изменить размер текста:

В краевой столице на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол». С такой просьбой к губернатору не раз обращались горожане.

Сохранение обелисков и монументов военной истории обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Он отметил, что это кладбище знаковое место для горожан.

-У жителей Кубани должна быть возможность поклониться предкам, павшим во время Гражданской войны и репрессий, - сказал глава региона.

В прошлом году здесь установили поклонный крест казакам, которых расстреляли в Гражданскую войну.

На совещании рассказали, что уже готов эскизный проект арки. Его отдадут в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

- В реестре объектов культурного наследия Кубани 1,5 тысячи памятников военной истории, которые регулярно ремонтируются, а прилегающая территория благоустраивается, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи планируют запустить резервную систему водоснабжения
На Кубани мотоцикл врезался в ограждение
В Сочи в аварии перевернулись два автомобиля
Ночью в Новороссийске сгорел автомобиль
На инвестфоруме в Сочи прошла презентация Краснодарской агломерации
ФК «Урожай» задолжал игрокам и сотрудникам клуба около 10 млн рублей
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
В обход Краснодара построят участок дороги
Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую