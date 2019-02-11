В Краснодаре на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол»
В краевой столице на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол». С такой просьбой к губернатору не раз обращались горожане.
Сохранение обелисков и монументов военной истории обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Он отметил, что это кладбище знаковое место для горожан.
-У жителей Кубани должна быть возможность поклониться предкам, павшим во время Гражданской войны и репрессий, - сказал глава региона.
В прошлом году здесь установили поклонный крест казакам, которых расстреляли в Гражданскую войну.
На совещании рассказали, что уже готов эскизный проект арки. Его отдадут в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.
- В реестре объектов культурного наследия Кубани 1,5 тысячи памятников военной истории, которые регулярно ремонтируются, а прилегающая территория благоустраивается, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU