11 Февр. 13:41 2019-02-11T13:41:15+03:00

В Краснодаре на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол» Фото: Евгения ХИЛЬКО

Это обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев

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В краевой столице на Всесвятском кладбище создадут единый мемориальный комплекс «Расстрельный угол». С такой просьбой к губернатору не раз обращались горожане.

Сохранение обелисков и монументов военной истории обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Он отметил, что это кладбище знаковое место для горожан.

-У жителей Кубани должна быть возможность поклониться предкам, павшим во время Гражданской войны и репрессий, - сказал глава региона.

В прошлом году здесь установили поклонный крест казакам, которых расстреляли в Гражданскую войну.

На совещании рассказали, что уже готов эскизный проект арки. Его отдадут в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

- В реестре объектов культурного наследия Кубани 1,5 тысячи памятников военной истории, которые регулярно ремонтируются, а прилегающая территория благоустраивается, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU