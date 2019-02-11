В Новороссийске осудили браконьеров за незаконную добычу камбалы

11 Февр. 13:55 2019-02-11T13:55:41+03:00

Им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно

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В Новороссийске осудили троих браконьеров за незаконный вылов камбалы-калкан.

- В июне прошлого года действовал запрета на добычу этого вида рыбы. Но это не остановило трех жителей Славянска-на-Кубани, которые вышли на маломерном судне в акваторию Черного моря возле поселка Мысхако. Они более 40 особей камбалы, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Браконьеры пытались скрыть улов, они положили рыбу в пропиленовые мешки, которые опустили за борт судна. Пограничники наблюдали за ходом преступления и задержали нарушителей, когда те вернулись на берег.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов, совершенной группой лиц. Суд вынес обвинительный приговор. Им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Плавсредство и орудия лова конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU