11 Февр. 14:27 2019-02-11T14:27:05+03:00

В Динском районе полицейские обнаружили сауну, где оказывали интимные услуги за деньги Фото: Иван ВИСЛОВ

Задержали четырех женщин в возрасте от 29 до 54 лет

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В Динском районе сотрудники уголовного розыска обнаружили сауну, где оказывали интимные услуги за деньги. Там задержали трех девушек в возрасте 29, 32 и 42 лет, а также 54-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации занятия проституцией.

В отделе полиции в отношении трех задержанных были составлены административные материалы по статье 6.11 КоАП (Занятие проституцией), за это им грозит штраф.

- В отношении 54-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Она может провести в тюрьме 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани задержали двух подозреваемых в мошенничестве и краже. 46-летний мужчина и 54-летняя женщина находились в федеральном розыске. В настоящее время мужчина находится по стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU