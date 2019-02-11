2019-02-11T15:02:06+03:00
Происшествия

Под Краснодаром пьяная автоледи на Audi A7 устроила массовое ДТП

28-летний водитель Opel получил травмы, его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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Под Краснодаром на 12-м километре Западного подъезда около 20:00 9 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 34-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки Audi A7. Она выехала на встречную полосу и врезалась в Opel Astra и Nissan, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У автоледи были заметны признаки опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предложили женщине пройти медицинское освидетельствование, но она категорически отказалась от этого.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В результате аварии 28-летний водитель Opel Astra получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 10 февраля, около трех часов дня в станице Новотитаровской произошла авария. Патрульный автомобиль Lada Priora врезался в Mercedes. От удара иномарку отбросило на соседние легковушки. По счастливой случайности никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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