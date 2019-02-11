2019-02-11T15:14:28+03:00
Общество

В центре Краснодара временно ограничат движение транспорта

Это сделают на время празднования памятных дат
Александра ПОДУШКО
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В центре Краснодара временно ограничат движение транспортаВ центре Краснодара временно ограничат движение транспортаФото: Архив "КП"
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- В Центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Это сделают на время подготовки и проведения празднований в честь 76-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, 30-й годовщины вывода войск из Афганистана, Дня защитника Отечества и 100-летия Кубанского флага, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

- Водителям придется внимательнее планировать пути объезда, выбирая маршрут и следовать по разработанным схемам объезда, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Первые ограничения начнутся 12 февраля с 6 утра до окончания мероприятия на участках:

- по улице имени Пушкина - от Рашпилевской до Красной;

- по Рашпилевской – от Пушкина до Советской.

12 февраля с 15:00 до 16:00 часов на время проведения исторической реконструкции:

- по Гимназической - от улицы Красной до Красноармейской;

14, 16 и 22 февраля с 6:00 до окончания торжественных мероприятий:

- по Пушкина - от Рашпилевской до Красной.

Здесь сделают стоянку транспорта участников и гостей праздничных меропритяиий. Припарковаться можно и по улице Рашпилевской — от Пушкина до Советской и на территории, прилегающей к Дворцу спорта «Олимп».

В День защитника Отечества, 23 февраля, с 6:00 до окончания мероприятий ограничат движение по Буденного на участке от Красной до Коммунаров, а также по Красноармейской - от Длинной до Кузнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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